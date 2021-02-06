السجن والجلد لصحفي كشف عن فساد شقيق نائب الرئيس الإيراني

قضت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، بحبس صحفي 3 سنوات وجلده 47 جلدة، وذلك بعد كشفه عن فساد شقيق نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني في قضية تهريب العملة.

وأفادت مصادر قضائية بصدور حكم ضد الصحفي فريبرز كلانتري بالسجن 3 سنوات و74 جلدة، بناء على شكوى من مهدي جهانغيري، شقيق إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني.

وبحسب الحكم الصادر عن محكمة جنايات طهران، فقد تم الحكم على الصحفي كلانتري بالسجن لمدة عامين بتهمة “الافتراء” على مهدي جهانغيري.

كما حكم عليه بالسجن لمدة عام و74 جلدة بتهمة “الإهانة”، يذكر أنه سيتم تنفيذ عامين من مجموع سنوات عقوبته الثلاث، حسب قانون العقوبات الإيراني. وفقًا لما نقلته “إيران إنترناشونال”.