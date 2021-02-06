استطلاع رأي يكشف تراجع شعبية تحالف أردوغان

كشف استطلاع جديد للرأي في تركيا، استمرار تراجع التحالف الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان لصالح المعارضة بحسب صحيفة “سوزجو” المعارضة، السبت.

وحصل تحالف “الأمة” المكون من عدة أحزاب معارضة أبرزها حزبا الشعب الجمهوري و”الخير” على 42.4% من أصوات المشاركين بالاستطلاع ممن قالوا إنهم قريبون منه.

في المقابل بلغت نسبة من قالو إنهم قريبون من تحالف “الجمهور” المكون من حزبي العدالة والتنمية (الحاكم) والحركة القومية، 39.6%، وفقاً للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “متربول” للدراسات والأبحاث.

أما من قالوا إنهم ليسوا قريبين من تحالف “الأمة” لكنهم يفضلونه، فبلعت نسبتهم 5.6%، مقابل 2.7% ليسوا قريبين من تحالف الجمهور لكنهم يفضلونه، فيما بلغت نسبة من رفضوا الإفصاح عن رأيهم 12.2%.

شعبية تتهاوى

وبدا واضحا أن شعبية تحالف أردوغان بلغت الحد الأدنى فيما تضاءل الخزان الانتخابي له ووصل إلى حد التآكل، ما يشير إلى أن حزب العدالة والتنمية أصبح على هامش المشهد.

خلاصة تؤكدها استطلاعات رأي تكشف عن انحدار لافت لشعبية الحزب الحاكم في تركيا بزعامة أردوغان.