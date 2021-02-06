بدء أعمال الدورة 34 لقمة الاتحاد الأفريقي.. والسيسي يؤكد أهمية التكامل القاري

بدأت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم عبر الاتصال المرئي عن بعد، أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ 34 عبر بمشاركة محدودة بسبب الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا وتستمر يومين .

وأعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان لها اليوم من مقرها بإثيوبيا أنه كان قد تم افتتاح الدورة العادية الـ38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، في وقت سابق اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها الترشيحات الأفريقية في النظام الدولي، وكذلك انتخابات وتعيينات قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقى.

في السياق؛ شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية الـ٣٤ لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن السيسي ركز – خلال كلمته – على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.

كما تطرق الرئيس إلى الدور الحيوي لعملية الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للارتقاء بالاتحاد الأفريقي، فضلاً عن تأكيده ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية القارية كخطوة أساسية لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، إلى جانب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مشدداً سيادته في هذا السياق على دعم مصر لمختلف محاور أجندة التنمية الأفريقية 2063.

كما حرص الرئيس على التوجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس الجنوب أفريقي “سيريل رامافوزا” على جهوده في إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية للوصول إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وذلك أثناء رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقي.

وأعرب السيسي، في ختام الكلمة، عن الثقة في قدرة الاتحاد تحت قيادة الرئيس الكونغولي “فيليكس تشيسيكيدي” في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.