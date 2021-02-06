بعد أن أمهله 24 ساعة .. #الشباب ينتزع فرحة صدارة الدوري من #الاهلي برباعية في شباك #الرائد #الشباب_الرائد

انتزع الشباب صدارة الدوري السعودي بعد فوزه على ضيفه الرائد 4-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 35 نقطة ليتصدر الترتيب بفارق نقطتين عن وصيفه أهلي جدة، وبقي الرائد على رصيده السابق 19 نقطة ليبقى في المركز 12.