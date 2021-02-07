التعليم للمستفيدين: «تواصل يكفي»

جددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير تأكيدها على استمرارها في تقديم خدماتها للمستفيدين والمستفيدات عن بعد من خلال الخدمات الإلكترونية المتعددة التي تغني عن الحضور، لاسيما في ظل مستجدات جائحة كورونا.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أنه لا حاجة للمراجعة حضوريا في ظل تقديم الخدمة عن بعد من خلال حزمة من البرامج الإلكترونية والتي أثبتت فاعليتها منذ بدء الجائحة قبل قرابة عام وعملت على خفض أعداد مراجعي الإدارة إلى أقل درجة ممكنة وأسهمت بشكل فاعل في سرعة الإنجاز وتجويد الأداء.

من جهته بين مدير إدارة العلاقات العامة ومركز رعاية المستفيدين أحمد عائض آل مفرح أن الخدمة تتم عن طريق بوابة تواصل الإلكترونية: https://tawasul.moe.gov.sa/ والهاتف الموحد 19996، وتطبيق تواصل على الأجهزة الذكية وهاتف تعليم عسير الموحد 920004294 ، لافتا إلى أن فرق العمل تعمل على متابعة وإنهاء الطلبات بشكل دوري ومستمر.