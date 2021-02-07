شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بالمسميات والشروط التالية:

مساعد أول – أخصائي إدارة الاستثمارات Investment Management Professional – Sr. Associate: بكالوريوس في أحد التخصصات إدارة أعمال، مالية أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال صناعة الاستثمار أو استشارات الاستثمار.

مساعد نائب الرئيس التنفيذي – أخصائي إدارة الاستثمارات – Investment Management Professional – Assistant Vice President : بكالوريوس في أحد التخصصات إدارة أعمال، مالية وخبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال صناعة الاستثمارات أو استشارات الاستثمار.

محلل أبحاث اكتساب المواهب – Talent Acquisition – Research Analyst: بكالوريوس في أحد التخصصات إدارة الأعمال، الموارد البشرية أو ما يعادلهم ولا يشترط توفر الخبرة.

ومن ضمن الشروط العامة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وإجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/3jmLvop