تويتر يحّذر من حساب وزير داخلية تركيا

وضع موقع تويتر تحذيراً جديداً على تغريدتين لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، لكونها تحتوي على معلومات مثيرة للعنف.

وذكر موقع “زمان العربية” الإلكتروني في تقرير له يوم امس السبت، أن موقع تويتر وضع تحذيراً على تغريدة قال فيها صويلو: “تويتر الذي يوفر درعاً ضد المنظمات الإرهابية والمثليين المنحرفين، يجتهد لإفساد كيمياء الدول، كيمياء الديمقراطية، كيمياء السلام. لعبة الإمبريالية هذه لا يمكن أن تتخلى عن الإنسانية.

وحجب تويتر هذه التغريدة، لأنها انتهكت قوانين المنصة التي تمنع السلوك الباعث على الكراهية، ومع ذلك، فقد قرر تويتر أنه ربما يكون من المصلحة العامة أن تظل التغريدة قابلة للوصول إليها.

أما التغريدة الأخرى التي وضع عليها تحذيراً، هي إعادة مشاركة من صويلو لتغريدة رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، التي وضع عليها تويتر أيضاً تحذيراً.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يضع تويتر فيها ملحوظة على تغريدات صويلو، حيث سبق ووصف منشوراً لوزير الداخلية التركي استهدف فيه “مجتمع الميم” بأنه يحض على الكراهية.