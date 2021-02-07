أعلن التحالف لدعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد التحالف، أن ميليشيات الحوثي تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولات استهداف المدنيين.