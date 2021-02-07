اعتقال 13 من تنظيم داعش الإرهابي في بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة إلى وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 13 إرهابياً ينتمون لداعش بعمليات استباقية استخباراتية في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة أنه “من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات للقصاص من عناصر عصابات داعش الإرهابي في العاصمة بغداد، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية واستخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 13 إرهابياً بمناطق متفرقة من المحافظة”، بحسب ما نقل موقع “السومرية نيوز” الإخباري.

وذكر بيان وكالة الاستخبارات أن المعتقلين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء لعملهم ضمن العصابات الاجرامية فيما يسمى قواطع كركوك ونينوى وشمال بغداد و دجلة تحت كنى واسماء مختلفة”.

وأضاف البيان أنه “تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتسليمهم إلى جهات الطلب بموجب وصلات استلام أصولية”.