أكثرُ من 177 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران

قدم نظام التعليم – عن بُعد – بجامعة نجران في أسبوعه الثالث من الفصل الدراسي الحالي خدماته لـ 177.194 مستخدماً خلال الفترة من 31 يناير – 4 فبراير الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم – عن بُعد – بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو أربعة ملايين ومائة ألف ملف، وعدد لوحات المناقشة 4103 لوحات نقاش، ونحو 4659 تقييماً .

واستعرض التقرير تفاصيل 25.084 فصل افتراضي، منها 634 جلسة متزامنة، حيث بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 172.026 حاضراً، وفيما بلغ عدد الشُّعَب 5784 شعبة، أدارها 1153 أستاذاً، بحضور 20.299 طالباً .