400 موظفا وموظفة في مبادرة “قيادتي برؤية 2030” بتعليم الطائف

أكد طلال بن مبارك اللهيبي، المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، أهمية الأعمال التطويرية والإدارية والمبادرات التي تنفذها إدارة الموارد البشرية لتسهم في تطوير الأداء في الميدان التربوي في ظل المتغيرات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية السريعة والمتتالية التي وفرتها حكومتنا الرشيدة وتبنتها وزارة التعليم.

جاء ذلك خلال تدشينه صباح اليوم لمبادرة “قيادتي” برؤية 2030، والتي تستهدف القيادات الإدارية من شاغلي الوظائف الغير تعليمية (بنين وبنات)، وتنظمها إدارة الموارد البشرية ممثلة في شعبة تطوير القيادات، بحضور مساعدي المدير العام للبنين والبنات ومديري الإدارات والمكاتب وعدد من الكوادر الادارية (بنين وبنات).

وتهدف تلك الأعمال إلى تطوير العمليات والعناصر البشرية وفي الانجاز بتنمية أداء وعطاء الموظف في الجانب القيادي.

ونوه اللهيبي بأهمية هذه المبادرة ومقدمًا شكره لمدير إدارة الموارد البشرية عبدالله الحارثي وكافة منسوبيها من البنين والبنات كما أشاد بجهود مهندسة المبادرة ساره بنت رابع الصقير على هذه الخطوة الرائعة والرائدة نحو التميز والإبداع.

وتكمن رسالة المبادرة في تحسين أداء القيادات الحالية وصقل مهاراتهم وقدراتهم وتأهيل قيادات المستقبل وإعدادهم وفق أفضل الاستراتيجيات الادارية و مبادئ الحوكمة لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة يحفظها الله، كما تهدف إلى تطوير القيادات وفق رؤية 2030 وإعداد قيادات المستقبل وتأهيلهم في مجال القيادة والإدارة الاستراتيجية والثقافة التنظيمية والارتقاء بأداء الإدارات بما يتواكب مع الرؤية.

من جانبه، أوضح عبدالله الحارثي مدير إدارة الموارد البشرية أن هذه المبادرة تواكب التطلعات السريعة في المجال القيادي وتطبيق المهام الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه وصولا للرقابة وتحويل الأهداف الرئيسية والثانوية إلى نتائج فعلية والتعامل مع العوامل الخارجية المؤثرة لتجاوز العقبات والمشكلات التي تواجهها أي إدارة مؤكداً أن عدد الملتحقين بهذه المبادرة تجاوز 400 موظف وموظفة

في السياق؛ أوضحت صاحبة المبادرة رئيسة تطوير القيادات بشعبة تطوير الموارد البشرية ساره رابع الصقير أن هذه المبادرة قيادتي برؤية نخطو من خلالها خطوة جادة للإسهام في دعم عجلة التنمية البشرية لدعم عملية التحول الرقمي بالأجهزة الحكومية وفق “رؤية 2030”.