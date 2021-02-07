مصر.. التحفظ على رئيس شركة جهينة التنفيذي وأسهم الشركة تهوي

قالت جهينة للصناعات الغذائية المصرية اليوم الأحد إنه جرى التحفظ على سيف الدين صفوان ثابت الرئيس التنفيذي للشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة على ذمة تحقيقات.

وأضافت جهينة، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، في بيان للبورصة أنه لم “يرد إلى الشركة أية معلومات عن أسباب التحفظ”.

كانت سلطات الأمن المصرية ألقت القبض على والده صفوان ثابت رئيس مجلس الإدارة السابق لجهينة أوائل ديسمبر كانون الأول على ذمة تحقيقات. أعقبت ذلك استقالته من الشركة في يناير/كانون الثاني وتعيين سيف رئيسا تنفيذيا.

وقال بيان الشركة اليوم إن حبس صفوان ثابت احتياطيا إنما هو “على ذمة تحقيقات تخص أمورا شخصية لا دخل للشركة بها”.

هوى سهم جهينة ببورصة مصر 17 بالمئة في الدقيقة الأولى من تداولات اليوم، ثم قلص خسائره إلى 10.85 بالمئة.

كانت مصادر أمنية قالت لرويترز في ديسمبر كانون الأول إن القبض على صفوان ثابت من منزله يتعلق بوقائع “مخالفات مالية”. ولم تعلق وزارة الداخلية.

وبعد القبض على صفوان ثابت، عيَّنت جهينة ابنه سيف قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة. وعينت في وقت لاحق محمد الدغيم رئيسا غير تنفيذي لمجلس الإدارة.

كانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة أصدرت قرارا في 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.