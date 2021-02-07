كورونا عالميا: الإصابات تتجاوز 105.82 مليون والوفيات مليونان و309310

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 105.82 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و309310.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 462564 26986514

الهند 154996 10826363

البرازيل 231012 9497795

روسيا 76229 3951233

المملكة المتحدة 112092 3929835

فرنسا 78603 3296747

إسبانيا 61386 2941990

إيطاليا 91003 2625098

تركيا 26577 2516889

ألمانيا 61360 2151207