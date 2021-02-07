الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية تطلق برنامج تأهيلي لتجويد ممارسات التعليم عن بعد

أعلنت الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) برنامجاً تأهيلياً يقدمه عدد من الأساتذة الجامعيين والمختصين في المجال التربوي والتعليمي بالتعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية وشركة وارف المعرفة.

ويهدف برنامج إثراء جودة التعليم لتجويد الممارسات الإشرافية والقيادية والتعليمية في بيئة التعليم عن بعد وكذلك المجال الاشرافي والقيادي في البيئة الافتراضي ولقاءات متنوعة حول استثمار الفرص ومعالجة التحديات في التعليم عن بعد واستشراف المستقبل ورؤى التحسين والتطوير.

وأوضحت الجمعية، أن البرنامج ينطلق اليوم الأحد لمدة شهر بأربعين برنامج افتراضي وستة عشر برنامج تدريبي دعماً لمبادرات التحول الرقمي وجهود وزارة التعليم في تجويد ممارسات التعليم عن بعد ويستهدف البرنامج المشرفون التربويون والقيادات المدرسية والمعلمون والمعلمات ويمكن التسجيل مجاناً عبر موقع الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن).