أمانة العاصمة المقدسة تغلق 38 منشأة وتغرم 29 أخرى غير ملتزمة بالبروتوكولات الاحترازية

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، 38 منشأة تجارية وأصدرت غرامات على 29 منشأة أخرى؛ لعدم التزامها بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وذلك بمتابعة من قبل رؤساء البلديات الفرعية وإشراف من وكيل الأمين للبلديات.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبد الله الزايدي، أن الأمانة قامت بتكثيف عمل الفرق الميدانية بهدف متابعة أعمال الأنشطة التجارية والمتعلقة بالصحة العامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من الالتزام بـ «البروتوكولات» الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمحافظة على الصحة العامة.

وأشار إلى أنه إلى أنه تم تطهير 25 موقعاً، بمشاركة 85 مراقباً ومراقبة، ومتابعة رؤساء البلديات لتطبيق البروتكولات في الأنشطة التجارية والكشف عن المخالفات الصحية، مشدداً على تكثيف الجولات الرقابية من قبل مراقبي البلديات على جميع المنشآت، وذلك حرصاً على كل ما يمسُ صحة المواطن والمقيم.