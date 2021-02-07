مفتي المملكة​: حرصت المملكة​ على تحقيق مصالح المسلمين والحفاظ على كل ما فيه نفعا لهم

قال المفتي العام للمملكة، إن المملكة​ تبوأت مكانة مرموقة في العالم وأصبحت عنوانا لكرم الضيافة وحسن الودادة، واستطاعت أن تحقق مكانة مميزة في قلوب المسلمين في كل مكان.

وأضاف خلال ندوة عن جهود المملكة لخدمة المعتمرين والزوار خلال جائحة كورونا، أن قيادة المملكة حرصت كل الحرص على تحقيق مصالح المسلمين والحفاظ على كل ما فيه نفع لهم وحفاظا على سلامتهم وإبعاد كل ما فيه أذى لهم.

وأشار إلى أنه عندما نزلت جائحة كورونا اتخذت المملكة تدابير احتياطية ووقائية واسعة وكبيرة للحد من انتشار هذه الجائحة بين المواطنين والمقيمين في المملكة أو انتقالها خارج حدودها فأمرت بإيقاف السفر خارج المملكة أو القدوم إليها من الخارج.

وتابع: “ومن تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية ما اتخذته الحكومة السعودية تجاه المعتمرين والزائرين للحرمين الشريفين سواء من داخل المملكة أو خارجها التي فيها الحفاظ على سلامتهم وتيسير أداء المناسك لهم من غير مشقة وعناء وكان من مقتضيات تلك الإجراءات الاحترازية تقليص عدد المعتمرين وزوار المسجد النبوي والتعامل معهم وفق ما تقتضيه متطلبات السلامة والوقاية من آثار هذا الوباء، فقامت الأجهزة الرسمية بجهود مضاعفة في هذا المجال حيث تم إخضاع جميع القادمين لفحص فيروس كورونا المستجد قبل الوصول إلى مكة المكرمة ووضعهم في الحجر الصحي في الفنادق عند الحاجة وتم تزويدهم بجميع الأدوات والمستلزمات المعقمة والكمامات وغيرها، وتم إقامة عدد من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة وجهزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج عند حدوث أي حالات طوارئ بينهم”.