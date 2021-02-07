بنتن: العالم يشيد بجهود المملكة في الحرمين.. واستضفنا 600 ألف معتمر خلال الإغلاق العالمي

قال محمد بنتن، وزير الحج والعمرة، إن العالم أجمع يشيد بما تقوم به المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وماتم من توسعات تاريخية في الحرمين الشريفين لتوفير سبل الراحة لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف وزير الحج والعمرة، في ندوة حول جهود المملكة لخدمة المعتمرين والزوار خلال جائحة كورونا، أن المملكة استضافت ما يقارب 600 ألف معتمر تواجدوا بداخلها عند إغلاق المطارات عالميا وانتشار الجائحة، فحرصت على تأمين كافة سبل الراحة لهم حتى عودتهم لبلادهم بأمان

واستطرد: عملت المملكة على تنفيذ خطة استثنائية دقيقة لإقامة مناسك حج عام ١٤٤١هـ أعدتها وزارة الحج والعمرة بتنسيق وتكامل مع كافة الجهات المعنية فتميزت هذه الخطة بالدقة والاحترافية في التنفيذ ليصبح موسم حج العام الماضي محطًّا للأنظار حول العالم أجمع.