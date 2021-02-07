مصر.. مرتضى منصور يطعن على حكم رفض عودته لرئاسة الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة في مصر، اليوم الأحد، برفض طعن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حل مجلس إدارة نادي الزمالك.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة النادي، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وفي السياق ذاته، أقام مرتضى منصور، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر صباح اليوم الأحد، من محكمة القضاء الإدارى برفض الطعن المقام منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعين لجنة مؤقتة لإدراة شئون النادى.

ويعتبر الطعن المقام من أسرع الطعون التي أقيمت بمجلس الدولة، واختصم الطعن رقم 27666 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.