“عسير” تشدد إجراءات أسواق المواشي والمسالخ.. و”الطائف” تغلق 25 منشأة مخالفة

كثفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها الجولات التفتيشية على أسواق الخضار والمواشي والمسالخ في المنطقة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية الخاصة بفايروس كورونا وتفعيل تطبيق توكلنا.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها تعمل من منطلق مسؤولياتها على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأنشطة التجارية المتنوعة وخاصةً في الأسواق التجارية وأسواق الخضار والفواكه والمواشي والمسالخ، مشددًا على أنه لا تهاون في متابعة تلك التعليمات الصادرة وأن العقوبات ستُطبق مباشرةً على المخالفين .

وأضاف أن تفعيل تطبيق توكلنا أصبح إلزامًا وشرطاً لدخول المنشآت سواءً في الأمانة وبلدياتها أو المنشآت والمجمعات التجارية المتنوعة، لافتًا إلى أن متابعة الإجراءات الصحية ستكون يوميا من خلال العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة التجارية بتطبيق الاشتراطات الاحترازية بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة العامة ونظافة العاملين والتهوية والالتزام بالتباعد، وتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات وتوفير الكمامات وملصقات التباعد.

في السياق؛ أغلقت أمانة الطائف خلال الجولات الرقابية المكثفة على الأنشطة التجارية والأسواق والمجمعات التجارية أكثر من 25 نشاطًا تجاريًا مخالفًا لم يتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع اتشار العدوى وفيروس كورونا كوفيد -19، وشملت الإغلاقات مطاعم ومحال تموينات ومخابز، وأنشطة تجارية مختلفة.

وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية نفذتها 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية على مدار اليوم، وتابعت الفرق الميدانية توفير الأنشطة التجارية لوسائل الوقاية اللازمة وتوفير المعقمات وتطبيق التباعد الاجتماعي وملصقات لبس الكمامة، وقياس درجة الحرار للزوار، وتقيد المطاعم بإغلاق الجلسات الداخلية واقتصراها على تقديم الأطعمة للطلبات الخارجية.

كما نفذت الفرق الميدانية حملات رقابية مشتركة مع الجهات المختصة لمتابعة تطبيق الإجراءات بالأسواق والمجمعات التجارية، وعملت الفرق الرقابية على رصد الملاحظات وتصحيحها بشكل فوري.