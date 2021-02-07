متحدث “الداخلية” يعلنها: عودة منع التجول الجزئي بيد المجتمع

قال متحدث وزارة الداخلية، إن الرياض في المرتبة الأول في عدد المخالفات للاجراءات خلال الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن ما نرصده من مخالفات تمثل الأفراد ولا تعكس وعي المواطن والمقيم والزائر.

وشدد على ضرورة ألا يزيد عدد الأشخاص في المناسبات على 20 شخصا، لافتا إلى أن الإجراءات الإضافية ستكون فورية عند اعتمادها من الجهات المختصة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع متحدث الصحة بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن عودة منع التجول الجزئي بيد المجتمع، مخاطبا الجميع: “استشعروا المسؤولية”.

وأكد أهمية ارتداء الكمامة عندما يكون الأشخاص في المركبة ليسوا من أسرة واحدة وكذلك عند الوقوف لدى النقاط الأمنية.

وحذر كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فيروس كورونا، التي من شأنها أن تسبب إثارة الهلع، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معًا