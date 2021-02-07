الكويت تدين استمرار استهداف أراضي المملكة

أعربت دولة الكويت، اليوم, عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار محاولات استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة مفخخة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بدولة الكويت، قوله: أن استمرار هذه الجرائم النكراء يعد إمعانًا بتهديد أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة.

وأضافت أن استمرارها يعد أيضا انتهاكًا صريحًا وصارخًا للقانون الدولي والإنساني الذي يجرم الاعتداء على المناطق المدنية والمدنيين الأمر الذي يستوجب على الفور تحركًا سريعًا من المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن للجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها واستقرارها.