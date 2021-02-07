أمانة جدة ترصد 579 مخالفة للإجراءات الوقائية ضد كورونا

نفذت أمانة محافظة جدة، ضمن الجهود الميدانية لمكافحة فيروس كورونا، 1917 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية، منذ بداية فبراير، وذلك بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، بأن الفرق الميدانية بمشاركة كل من (وزارة الداخلية – التجارة – هيئة الغذاء والدواء) نفذت جولات رقابية على المحال والأسواق وقاعات الأفراح للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين.

وأسفرت الجولات الميدانية عن رصد 579 مخالفة تتعلق بعدم تطبيق البروتوكولات فيما بلغ عدد الاغلاقات 236 ، كما نفذت الأمانة حملة بمشاركة نحو 2000 متطوع من عدة جهات حكومية وخاصة للتوعية بالإجراءات الإحترازية في الواجهات البحرية والمرافق العامة والأسواق التجارية للمساهمة في رفع مستوى الوعي بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية.

وتواصل الأمانة حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.