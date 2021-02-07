عبارة #لانهم_سبايك في مؤتمر صحفي عن #كورونا تثير الجدل

أثارت عبارة ظهرت على لوحة “العرض المرئي” خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، اليوم، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وخلال شرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذي بث على القناة الرسمية عن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وردت على اللوحة خلفه بأن سبب إغلاق الصالات والمراكز الرياضية ”لأنهم سبايك“.

وتصدرت العبارة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ ظهورها، وأثارت استياء وسخرية المغردين، متسائلين عن معناها وهل يقصد بها السبائك أي المعدن، أما المقصود الشعبي منها “بطيء الفهم”.