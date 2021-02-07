رئيس شؤون الحرمين يثمن جهود وزير الداخلية خلال الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية

شكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وذلك في ختام أعمال ندوة (جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا).

وتحدث عن ما تقوم به وزارة الداخلية بتوجيهات سموه وجهودهم المتمثلة في مراجعة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، المعمول بها حالياً وتحديثها بشكل مستمر، بما يسهم في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم والإجراءات الوقائية التي وضعتها الوزارة وتابعتها مع الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف: المواطن والمقيم المسؤولان أولا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، كونهما العامل الأساسي في ارتفاع وانخفاض نسب الإصابات، وحرصهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية يسهم بشكل كبير في ضمان توفير بيئة صحية مثالية، داعيا الله أن يكلل الجهود بالنجاح، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والنماء والرخاء إنه ولي ذلك والقادر عليه.