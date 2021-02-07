830 ألف طالب وطالبة ينتظمون في المدارس الأهلية والعالمية عن بُعد خلال الفصل الدراسي الثاني

بلغ عدد الطلاب والطالبات المنتظمين في الحضور للمنصّات الرقمية في المدارس الأهلية والعالمية خلال الفصل الدراسي الثاني 830.613 طالباً وطالبةً، من بينهم 3.138 طالباً وطالبةً من التربية الخاصة.

وقالت وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الأستاذة عواطف الحارثي: “إن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم لعدد 7.052 مدرسة أهلية وعالمية في جميع المناطق والمحافظات لضمان سير العملية التعليمية عن بُعد في ظل تداعيات جائحة كورونا”، مشيرةً إلى أن الوزارة أتاحت للمدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من منصّة مدرستي، حيث يستفيد منها 69,799 طالباً وطالبةً.

وأضافت أن العملية التعليمية في المدارس الأهلية والخاصة مستمرة من خلال 74.014 معلماً ومعلمةً، كما سجّلت الوزارة 2.535 زيارة إشرافية خلال الفترة الماضية، فيما يواصل 687 طالباً وطالبةً من التربية الخاصة حضورهم إلى المدارس خلال أيام الأسبوع؛ وفقاً لطبيعة كل حالة، ووفق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم.