على خلفية قضية #لانهم_سبايك.. اتحاد كمال الأجسام: نعتز بمرتادي الصالات والمراكز الرياضية

أعرب الاتحاد السعودي لكمال الأجسام عن اعتزازه بمنسوبي رياضة كمال الأجسام والقوة البدنية المرتادين للصالات والمراكز الرياضية والأطقم الإدارية والفنية ومن أسهم عبر تاريخه الرياضي أو حقق إنجازا على الصعيد الوطني أو الدولي، داعين الجميع لوسمهم بالأبطال كونهم رمزا للانضباط والالتزام الرياضي والصحي، مؤكدين اعتزاز الاتحاد السعودي لكمال الأجسام بالقيام بواجباته ومسئولياته في خدمة منسوبيه والمجمع.

وقال في بيان رسمي إن ذلك يأتي “انطلاقا من أهمية تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية لرفع جودة الحياة للمجمع، و نظرا لأهمية رياضة كمال الأجسام كونها رافدا اساسيا للمورد البشري المحفز لممارسة الأنشطة الرياضة والتفذية الصحية السلمة”.

وأثارت عبارة ظهرت على لوحة “العرض المرئي” خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، اليوم، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وخلال شرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذي بث على القناة الرسمية عن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وردت على اللوحة خلفه بأن سبب إغلاق الصالات والمراكز الرياضية ”لأنهم سبايك“.

وتصدرت العبارة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ ظهورها، وأثارت استياء وسخرية المغردين، متسائلين عن معناها وهل يقصد بها السبائك أي المعدن، أما المقصود الشعبي منها “بطيء الفهم”.