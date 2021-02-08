تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 190.95ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين، 8 فبراير ، وسط ترقب لأداء المعدن عالميا مع صحوة الدولار.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 على نحو طفيف ليسجل 218.22 ريال (58.19 دولار)، مقابل 218.71 ريال (58.31 دولار) في تعاملات أمس.

كما تراجع جرام الذهب عيار 21 إلى 190.95ريال (50.92 دولار)، مقابل 191.37 ريال (51.03 دولار)، في تعاملات أمس الأحد.

وشملت التراجعات سعر جرام عيار 18 ليسجل 163.67 ريال (43.64 دولار)، مقابل 164.03 ريال (43.74 دولار) خلال تعاملات الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.30 ريال (33.95) دولار.