ارتفاع عملة دوج كوين لأعلى مستوى على الإطلاق

ارتفعت عملة دوج كوين لأعلى مستوى على الإطلاق مع مواصلة الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك” دعمه للعملة المشفرة.

ويكتب مؤسس “تسلا” تغريدات على “تويتر” داعمة لعملة “دوج كوين” الرقمية، كما ينشر بعض الصور التي ترمز إلى ارتفاع حاد للعملة.

وارتفعت دوج كوين أعلى مستوى 0.08 دولار لأول مرة على الإطلاق خلال تعاملات أمس الأحد، واحتلت المرتبة الثامنة بقائمة أكبر العملات الرقمية إذ تجاوزت قيمتها السوقية مستوى 10 مليارات دولار.

وعلى صعيد تعاملات الإثنين، قلصت العملة الرقمية بعض مكاسبها، وارتفعت بنحو 16.9% إلى 0.0685 دولار، في تمام الساعة 10:25 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، فيما وصلت القيمة السوقية عند 8.8 مليار دولار