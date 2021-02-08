التحالف الدولي يدعم العراق لوجستيا ضد داعش

تسلمت قوات الأمن في العراق دعما لوجستيا من التحالف الدولي، مع إطلاق العراق مرحلة جديدة في حربه ضد تنظيم داعش بعد تفجيرات دامية في بغداد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، الإثنين، إن قوات الأمن العراقية تسلمت معدات عسكرية من خلال برنامج صندوق التدريب والتجهيز في قاعدة الأسد الجوية.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في بيان، إن المعدات الجديدة يمولها برنامج صندوق تدريب وتجهيز في قاعدة الأسد الجوية لمكافحة داعش.

وأوضح أن “التجهيزات تضمنت 15 سيارة دفع رباعي ومعدات الأمن الأساسية للجيش العراقي أثناء قيامهم بعمليات يومية في معركتهم المستمرة لهزيمة داعش”.

ويضطلع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بمهام تدريبية وتقديم المشورة العسكرية والفنية إلى القوات العراقية في جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش.

وكذلك يقدم التحالف الدولي اسنادا جويا عسكريا إلى السلطات الأمنية العراقية في مجالات معينة وضمن نطاق محدود بالتنسيق مع حكومة بغداد.