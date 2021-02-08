منصة رقمية بتقنيات G4… «وايتهلمت» تتيح تجربة الحلول في المشاريع السكنية

أتاحت منصة وايتهلمت المتخصصة بتقنيات الجيل الرابع في صناعة البناء والتشييد، تجربة الحلول التي تقدمها المنصة في المشاريع السكنية المتنوعة، وعمل التجارب لإثبات كفاءة التقنية، واستخدامها بشكل فعال على النطاق السكني والعقاري.

وتعتمد المنصة الرقمية وايتهلمت على تقنية الذكاء الاصطناعي ورؤية الحاسوب، التي تمكّن جميع المعنيين في مشاريع البناء والتشييد من مهندسين ومشرفين ومقاولين وملاك من متابعة عمليات البناء عن بعد ومعرفة المستجدات من أي مكان وفي أي وقت بإخراج نسخة رقمية لموقع البناء.

بالإضافة إلى تكوين أرشيف رقمي لكل مراحل البناء، وتتيح للمهندسين إضافة ملاحظاتهم وفتح محادثات على التقارير المرئية لتسهل عملية التواصل بين جميع الأطراف المعنية لإدارة بناء ذكية وتفعيل التحول الرقمي في قطاع البناء والتشييد.

و تقدم المنصة الحلول التقنية لعدة مشكلات تواجه قطاع البناء والتشييد أبرزها معالجة ضعف دقة التقارير المقدمة عن موقع البناء والتي تم معالجتها بالتقارير الرقمية المعززة بصور 360 درجة عالية الدقة تشمل كامل الموقع لتكون الصورة كاملة وموثقة بالوقت والتاريخ.

كما تذلل المنصة من صعوبة زيارة بعض مواقع البناء لكونها في مدن مختلفة فضلًا عن محدودية عدد المواقع الممكن زيارتها لكل مهندس.

وتوفر وايتهلمت الزيارات الافتراضية لتسهل عملية الفحص وزيادة عدد المواقع بفضل تقنية الواقع الافتراضي، كما تعالج المنصة مشكلة عدم وجود بيانات كافية للإدارة لمعرفة حجم العمل المنجز في المشروع، بحيث تم حلها بتوفير توأم رقمي لموقع البناء على الخوادم السحابية يمكن الاطلاع عليه من أي مكان وفي أي وقت.

وتتيح المنصة المقارنة بين التقارير في شاشة واحدة بخاصية العرض الثنائي لقياس العمل المُنجز بدقة عالية، إضافة إلى معالجة صعوبة تدوين الملاحظات وأخطاء البناء واحتمالية فقدان بعضها لأسباب مختلفة.

حيث تم حلها بخاصية نقاط الملاحظات على مواقع معينة بدقة موثقة بالوقت والتاريخ داخل التقارير المرئية، ويمكن للأطراف المعنيين الرد عليها بشكل محادثات ومتابعة معالجتها في التقارير المستقبلية ليكون الجميع على اطلاع في حال وجود أية مشكلات في عمليات البناء وتصحيحها في أسرع وقت.