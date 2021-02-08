شاهد بالصور: “شباط القصيم” يختتم أيامه بالمطر الغزير والبَرَد 

ودّع نجم شباط ثاني نجوم الشتاء أهل القصيم بالأمطار الغزيرة وزخات البَرد خلال اليومين الماضيين ، فيما بدأت سماء “العقارب” اليوم صحو وطقسها يميل للبرودة ، وهي مرحلة “السم” كما يصفها العرب قديماً.

وشهدت المنطقة يومي الجمعة والسبت أمطاراً غزيرة شملت بريدة ، وعنيزة ، والأسياح، والبدائع، والبكيرية، والرس، والشماسية، والمذنب، والنبهانية، ورياض الخبراء، وضرية، وعيون الجواء، وعقلة الصقور.

ورصدت عدسة “الوئام” أودية وشعاب وطرقات مدن القصيم ومحافظاتها تمتلئ بمنسوب عال من كميات الأمطار بعد انقطاع دام أكثر من شهر.