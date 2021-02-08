أمانة الشرقية تصادر 2429 كيلو جراما سمك تالف بالقطيف وإتلاف أكثر من 1000 كيلو مواد غذائية بالنعيرية

نفذت أمانة الشرقية بالتعاون مع مركز أبحاث الثروة السمكية والجهات الأمنية وهيئة الغذاء والدواء بالمنطقة أمس، جولات رقابية استهدفت سوق الأسماك المركزي في محافظة القطيف، اسفرت عن ضبط وإتلاف أكثر من 2429 كيلو جراما من الأسماك التي ظهرت عليها علامات التلف والفساد وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

كما نفذت الفرق الرقابية بالأمانة جولات رقابية على الأسواق والمراكز التجارية في محافظة النعيرية، أسفرت عن ضبط شقة سكنية مخالفة حولتها عمالة وافدة إلى مستودع للأغذية ومكان لتحضير الأطعمة، حيث تم مصادرة وإتلاف 1065 كيلو جراما مواد غذائية فاسدة .

من جانب آخر قامت أمانة المنطقة تطبيق إجراءات التباعد الجسدي في الواجهة البحرية بكورنيش الخبر والمرافق العامة من خلال تحديد دوائر التباعد الجسدي على المسطحات الخضراء، وتوزيع 800 منشور توعوي بعدد من اللغات حول انتشار فيروس كورونا وسبل الوقاية منه والاحترازات الوقائية.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال على الرقم 940، أو من خلال وسائل التواصل المخصصة في الأمانة .