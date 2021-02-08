السعودية في الصدارة.. قائمة بأكبر الدول الحائزين على الذهب

نشر مجلس الذهب العالمي، الإثنين، قائمة الدول الـ 100 الأكثر حيازة للذهب ضمن أصولها الاحتياطية

وضمت تصدرت السعودية قائمة أكبر 5 حائزين عرب على الذهب، وفق بيانات مطلع فبراير/ شباط الجاري:

حيث تملك المملكة العربية السعودية أكبر احتياطات من الذهب عربيا، ضمن أصولها الاحتياطية بمقدار 323.1 طنا، تشكل نسبتها 4.1% من إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة.

وتعد السعودية، أكبر اقتصاد عربي بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 790 مليار دولار، وأكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 7.5 ملايين برميل، وثالث أكبر منتج بعد الولايات المتحدة وروسيا بمتوسط 10 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.

وجاءت لبنان في المرتبة الثانية التي تملك احتياطات من الذهب حجمها 286.8 طنا تشكل نسبتها 40.1% من إجمالي الأصول الاحتياطية، فيما كانت النسبة قبل عام نحو 25% إلا أنها ارتفعت مع سحب البلاد من احتياطي النقد الأجنبي.

وعانى لبنان منذ الربع الخير 2019، ظروفا اقتصادية ومالية صعبة أدت إلى هبوط سعر الليرة لمستويات تاريخية غير مسبوقة، دفعت البنك المركزي للسحب من الاحتياطي الأجنبي لتوفير السيولة اللازمة لتغطية كلفة الاستيراد.

في المرتبة الثالثة جاءت ليبيا التي تملك احتياطات من الذهب يبلغ حجمها 116.6 طنا، تشكل نسبتها 8.4% من إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد، إذ تشير تقديرات لامتلاك ليبيا احتياطات تفوق 60 مليار دولار.

وليبيا هي الأخرى، تواجه تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية، وأدى عقد من التوترات السياسية والأمنية إلى انهيار البنى التحتية وتراجع إنتاج النفط الخام حتى نهاية الربع الثالث 2020، قبل أن يصعد الإنتاج لاحقا.

في المرتبة الرابعة جاء العراق الذي يملك احتياطات من الذهب يبلغ حجمها 96.4 طنا، تشكل نسبتها 10.1% من إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد التي بدت تتعافى مؤخرا من قرابة 17 عاما من التوترات.

وتملك مصر احتياطات من الذهب يبلغ حجمها 80 طنا تشكل نسبتها 12.6% من إجمالي الأصول الاحتياطية، كما تملك احتياطات نقد أجنبية تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات المركزي المصري.

وعالميا، تصدرت الولايات المتحدة حائزي الذهب، بإجمالي 8133.5 طنا من إجمالي الحيازات العالمية البالغة 35.196 ألف طن، تشكل نسبتها 23.1% من إجمالي الحيازات، أي أن واشنطن تستحوذ على قرابة ربع الاحتياطي العالمي.