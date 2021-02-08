“التعليم” تنظم مسابقة “مدرستي تبرمج” لتعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة

أعلنت وزارة التعليم، عن تنظيم مسابقة “مدرستي تبرمج”، التي تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية ونشر ثقافة البرمجة بين منسوبي التعليم العام بشكل مبسط وسهل وممتع، وتأهيلهم للمسابقات العالمية، وتنمية مهارات التفكير الناقد والتحليل المنطقي وحل المشكلات والإبداع والابتكار بصورة ترتبط بالحياة اليومية، إضافة إلى تحفيز قدرات ومهارات التعلّم الذاتي من خلال التقنية.

وتسهم المسابقة في تأهيل الطلبة للمنافسات الإقليمية والدولية في اللغات البرمجية والإبداع والابتكار التقني، إضافة إلى رفع مؤشرات المملكة في إنتاج المحتوى الرقمي، وتنمية مهارات الطلبة والمعلمين والمعلمات في البرمجة والتحليل والتفكير الناقد وحل المشكلات، والمساهمة في رفع مستوى تأهيل المعلمين/المعلمات على إنشاء وتنفيذ دروس باستخدام اللغات البرمجية والألعاب التعليمية، وتحفيز وتمكين المتميزين والمتميزات من المعلمين والمعلمات من غير المتخصصين في الحاسب الآلي، والخروج بمواد تعليمية قائمة على البرمجة والمشاريع التعليمية من قبل منسوبي التعليم العام، وتحفيز الميدان التربوي التعليمي لمشاركة التجارب الناجحة.

وأصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المشرف العام على الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وعضوية عدد من الإدارات في الوزارة لإعداد تصور متكامل للمسابقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتتولى اللجنة تنظيم المسابقة والإشراف على تنفيذها وتقويمها، إضافة إلى وضع الإطار التنظيمي والإجرائي للمسابقة وآلية حوكمتها، ويشمل ذلك أهداف المسابقة، ونطاق عملها ومجالاتها ومحدداتها وفروعها ومحاورها، ووضع أدلة تنظيمية وتنفيذية، وإعداد الإطار الزمني للمسابقة.