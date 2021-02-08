القضية الفلسطينية.. وزراء الخارجية العرب يؤكدون على ثوابت السلام العادل والشامل

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام في المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف “الصفدي” في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أن هناك إشارات إيجابية من إدارة بايدن بشأن القضية الفلسطينية، موضحًا أنه يجب حشد موقف دولي فاعل بوجه الإجراءات الإسرائيلية، كما أنه لا بد من عمل عربي ممنهج لحماية المقدسات في القدس.

في السياق قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن القاهرة ستواصل جهودها مع شركائها لإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا طارئًا اليوم الإثنين، بمقر جامعة الدول العربية لمناقشة عددًا من الملفات؛ أبرزها تعزيز التضامن العربي، وتطورات القضية الفلسطينية.

وجاء الاجتماع الوزاري العربي بمبادرة كل من؛ مصر والأردن، حيث دعا الجانبان لعقد اجتماع حضورى طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم 8 فبراير لبحث مختلف قضايا الأمن القومى العربي وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها.