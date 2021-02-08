300 يوم على انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدة

أطلق رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، اليوم، ساعة العدّ التنازلي لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 والتي تستضيفها مدينة جدّة في الفترة من 3 – 5 ديسمبر 2021 وذلك للمرّة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية.

وتم إطلاق الساعة رسميًا في حفل خاص أُقيم على كورنيش جدّة حضره عدد من أبرز الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام، لتعلن الساعة رسميًا العد التنازلي لثلاثمائة يوم حتّى انطلاق السباق التاريخي.

وتعدّ الساعة التابعة للعلامة التجارية “رولكس” واحدة من أهم أيقونات سباقات الفورمولا 1، وتم تصميمها ضمن بوابة ضخمة ارتفاعها سبعة أمتار وعرضها ستة عشر متراً تزّين كورنيش جدّة لحين موعد السباق، كمعلم رئيسيّ استعدادًا للسباق المرتقب. وتضم البوابة ساعة رولكس الشهيرة التي تضبط توقيتات السباق، وستبدأ من اليوم العد العكسي للأيام والساعات والدقائق الباقية حتّى الخامس من ديسمبر، موعد انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.

وفي هذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل: “بعد أشهرٍ قليلة على إعلاننا عن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، الأوّل في تاريخ المملكة العربية السعودية، ها نحن اليوم نعلن بدء العمل رسميًا للتحضير لهذا السباق العالمي الذي ستستضيفه عروس البحر الأحمر، جدّة، في ديسمبر المقبل. في هذه المناسبة، أودّ أن أتقدّم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولمقام سيدي ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، على دعمهما اللامحدود للقطاع الرياضي السعودي بشكل عام ورياضة السيارات بشكل خاص، خصوصًا أن هذا السباق يحظى بدعم برنامج جودة الحياة ويساهم بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

ويعتبر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 الأول ضمن شراكة طويلة الأمد بين الفورمولا 1 والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وسيقام على كورنيش جدة على طول ضفاف البحر الأحمر ليقدّم للجمهور ومحبي هذه الرياضة عطلة نهاية أسبوع كاملة تجمع رياضة السيارات الحية والترفيه والثقافة في أجواءٍ مميزة تلهب حماس السعوديين والسوّاح على حد سواء.

وتعتبر فورمولا 1 أحدث فعالية رياضيّة دولية ضخمة تلتزم بها المملكة، وستتوّج عامًا مثيرًا لرياضة السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث استضافت المملكة في يناير الماضي رالي داكار، وسترحب بعودة سباق الدرعية للفورمولا إي للعام الثالث على التوالي في شهر فبراير الحالي.