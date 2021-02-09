حالة_الطقس: هطول أمطار رعدية بنجران وجازان وعسير #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً سطحية نشطة على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والشرقية مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير ونجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.