غانتس: إذا قامت حرب ضد حزب الله سيدفع لبنان ثمناً باهضاً

هدد زير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اللبنانيين، بـ”دفع ثمن باهظ” إذا اندلعت معركة على الجبهة الشمالية الإسرائيلية.

ونقل موقع “i24 news” الإسرائيلي عن غانتس في كلمة، “إذا فُتحت جبهة في الشمال، فإن لبنان سيدفع ثمنا باهظا في ظل الأسلحة المنتشرة في التجمعات المدنية”.

وأضاف وزير الأمن الإسرائيلي “نحن لا نتردد في إلحاق الضرر بالتموضع الإيراني قرب حدودنا، وحسن نصرالله يدرك جيداً أن قراره بناء مخابئ للذخيرة والصواريخ يعرضه ويعرض اللبنانيين للخطر”.

وتابع غانتس قائلاً: “على الحكومة اللبنانية أن تعلم ذلك وتتحمل المسؤولية، وإسرائيل تعمل باستمرار لمنع تموضع إيران قرب حدودها”، مهدداً حزب الله اللبناني، بأن إسرائيل ستفعل ما في وسعها لمنع تحول لبنان إلى “دولة إرهاب”.