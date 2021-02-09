مصرع 28 عاملاً في مصنع نسيج سري بالمغرب

قالت السلطات المغربية امس الإثنين، إن تسرباً لمياه الأمطار تسبب في مقتل 28 على الأقل في مصنع سري للنسيج في مرآب تحت الأرض، بفيلا سكنية في حي الإناس بمنطقة المرس بمدينة طنجة.

وقالت السلطات إن المياه غمرت القتلى بعدما ارتفعت ثلاثة أمتار. وأضافت أنها أنقذت 18 شخصاً، نقلا إلى المستشفى.

وأعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية على صفحته على فيس بوك “فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة”.

وأضاف “هناك مغاربة أزهقت أرواحهم ولا يمكن المرور على ما وقع مرور الكرام”.

ويمثل العمل غير الرسمي في المغرب نحو خُمس النشاط الاقتصادي غير الزراعي، وكثيراً ما يقع العمال فريسة ظروف عمل غير آمنة.