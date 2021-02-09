الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة على هذه المناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم، الثلاثاء، في تنبيهات له من أمطار رعدية و رياح نشطة وأتربة مثارة علي مناطق مختلفة

أمطار رعدية على منطقة جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها رياحاً سطحية وارتفاع الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

سحب رعدية على منطقة نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمه، وخباش، وتستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة العاشرة صباحاً.

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العيص والمهد وبدر ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الخامسة فجراً تستمر حتى الساعة الخامسة مساء.