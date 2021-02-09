الاستخبارات العراقية تقبض على 24 ارهابياً في الأنبار

تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار في وزارة الداخلية من القاء القبض على ٢٤ ارهابي مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي وعملهم ضمن مايسمى قاطعي الانبار والفلوجة بداعش الاجرامي ،وقد تمت عملية القاء القبض وفق مذكرات و أوامر قضائية بمناطق متفرقة من المحافظة اعلاه.

جاء ذلك من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي وتحركاتهم وتكثيف الجهد الاستخباري للثلاثين يوم الماضية.

وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .