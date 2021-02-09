كيا موتورز تستثمر 26 مليار دولار في السيارات الكهربائية

أعلنت شركة كيا موتورز كورب ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية اعتزامها استثمار 29 تريليون وون (26 مليار دولار) في مشاريعا مستقبلية وحالية حتى 2025، 10 تريليونات وون في المشاريع المستقلبية و18.8 تريليون وون، في الحالية.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن كيا تسعى لزيادة هامش أرباح التشغيل إلى 6.7 % في العام المقبل، و 7.8% في 2025 مقابل 5.4 % هذا العام.

وتستهدف كيا تحقيق مبيعات بـ 65.6 تريليون وون وأرباح تشغيل بـ 3.5 تريليون وون هذا العام.

ومن المقرر أن تمثل السيارات الصديقة للبيئة مثل السيارات الكهربائية، والسيارات الهجين، والهيدروجينية، 40% من إجمالي مبيعات كيا بحلول 2030.