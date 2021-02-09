أمانة القصيم تنفذ “4420” جولة رقابية وتغلق “62” منشأة مخالفة

نفذت أمانة منطقة القصيم خلال اليومين الماضيين “4420” حملة رقابية مكثفة على مستوى مدينة بريدة وجميع محافظات المنطقة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا في المطاعم و المقاهي وصالونات الحلاقة ومشاغل التجميل النسائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإغلاق “62” منشأة، وإصدار “74” مخالفة رصدتها الأمانة.

وتواصل الأمانة تنفيذ الحملة الرقابية بشكل يومي ضمن برنامج عمل مكثف للإبقاء على بيئة آمنة وملتزمة.