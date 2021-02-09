مفاجأة من العيار الثقيل.. تورط الجيش الايراني فى حادث اغتيال العالم النووى “زاده”

فجر وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي، مفاجأة من العيار الثقيل، وقال إن “أحد أعضاء القوات المسلحة الإيرانية وفر الإمكانات لاغتيال العالم النووي، محسن فخري زاده”.

وأوضح علوي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن “الشخص الذي خطط وقام بالتحضير لعملية اغتيال العالم محسن فخري زاده هو أحد أفراد القوات المسلحة الإيرانية”، من دون الكشف عن هويته.

واغتيل رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع العالم الايرانى محسن فخرى زاده في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إثر هجوم في مدينة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند شرق العاصمة طهران