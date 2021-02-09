وفاة المذيع والمخرج السعودي عبدالرحمن يغمور

أعلن فراس عبدالرحمن يغمور، وفاة والده المذيع والمخرج السعودي عبدالرحمن محمود يغمور، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكتب “فراس”، عبر تويتر: “بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم والدي عبدالرحمن محمود يغمور بعد صراع مع المرض، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا”.

ويعد عبدالرحمن محمود يغمور من أقدم المذيعين السعوديين، وهو من مواليد 1936، وبدأ العمل الفني 1956 في إذاعة جدة، وقدم عددا من البرامج التليفزيونية والإذاعية، كما عمل مديراً للقناة السعودية الأولى، وقدم عددا من البرامج مثل “يوم جديد” و”بك نستعين”، وكذلك نشرات الأخبار الرئيسية، والإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر.