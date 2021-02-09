الرياض: وفاة شخص وإصابة 8 في تسرب غاز بحي الرمال

توفي شخص وأصيب 8 آخرين، اليوم (الثلاثاء)، نتيجة حادِث تسرب غاز بحي الرمال، في الرياض.

وقال ياسر الجلاجل، متحدث الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مواطن عن وجود تسرب غاز بسكن للوافدين بحي الرمال، عند الثامنة من صباح اليوم، حيث تم توجيه 8 فرق إسعافية على الفور إلى الموقع الحادِث.

وأبان “الجلاجل”، في بيان، أنه نتج عن الحادث حالة وفاة و6 حالات حرجة.

وأوضح أن حالتان نقلتا لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، وحالتان لمستشفى الملك عبدالله الجامعي، وحالتان لمستشفى المواساة، وحالتان طفيفتان تم علاجهما في الموقع.