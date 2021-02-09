عدد من الجهات الحكومية تشرع في تطبيق جزئي للعمل عن بعد #عاجل

كشفت مصادر لـ”الوئام”، أن عدد من الجهات الحكومية شرعت في تطبيق نظام الدوام الجزئي والعمل عن بعد.

وأشارت المصادر إلى أن عدد من الجهات شرعت في وضع آلية للعمل عن بعد الجزئي.

وفي تعميم لمدير الموارد البشرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أشار إلى تفعيل العمل عن بعد وفق مجموعة من الآليات.

شملت ألا تقل نسبة العاملين عن بعد 50% من إجمالي الموظفين والموظفات ولا تزيد على 75%، تحديد نسبة من يعملون عن بعد، يقسم الموظفون والموظفات لمجموعتين واحدة للعمل حضوريا والأرى عن بعد مع ضمان تطبيق التدوير العادل فيما بينهم خلال هذه الفترة.

وفي حال خالط الموظف شخصا تأكدت إصابته فعليه عدم الحضور لليوم التالي ويجب عليه إجراء الفحص للتأكد من سلامته، ولقبول عذره عن غياب ذلك اليوم عليه إحضار ما يثبت قيامه بالفحص خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ إبلاغه لرئيسه المباشر.

ويكون العمل بذلك اعتبارا من 27/ 6/ 1442 وحتى 17/ 7/ 1442، ويقوم الرئيس المباشر بإعداد خطة العمل وتحديد المجموعات بين منسوبي جهته، وأيام عملهم حضوريا وعن بعد ليتم بعد ذلك رفع تلك الخطة مع الخلاصة الشهرية لوحدة مراقبة الأداء الوظيفي.

وعلى المدير المباشر التأكيد على منسوبي جهته بضرورة التقيد والالتزام بالتدابير والاحترازات الوقائية وفقا لتوجيهات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، ومن سيثبت تهاونه وتسببه في نقل العدوى سيكون تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة.