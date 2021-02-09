“الشؤون الإسلامية” تغلق اليوم 12 مسجدا بمناطق المملكة بعد ثبوت 28 حالة كورونا بين صفوف المصلين

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنها أغلقت اليوم 12 مسجدًا مؤقتًا في عدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال يومين 22 مسجدًا فتح 6 منها بعد الانتهاء من التعقيم في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة أنها باشرت اليوم إغلاق 8 مساجد بمنطقة الرياض أربعة منها بأحياء مدينة الرياض ( طويق -القصر – العريجاء – قرطبة)، ومسجدين بمحافظة حريملاء وواحد في كل من محافظة الدلم ومحافظة وادي الدواسر، كما أغلق مسجد بمدينة بقيق بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمحافظة تثليث بمنطقة عسير، ومسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة.

وأشارت إلى أن المساجد المغلقة يتم فتحها بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية والتعقيم.

وجددت الوزارة التأكيد على المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة كافة منها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم من الوباء، كما دعت منسوبي المساجد إلى توعية وإرشاد المصلين ومتابعة تنفيذ البرتوكولات الصحية بالمساجد والرفع بأي مخالفات للجهات المختصة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها التأكيد على المصلين بالأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم من الوباء، كما دعت منسوبي المساجد إلى توعية وإرشاد المصلين ومتابعة تنفيذ كافة البرتوكولات الصحية بالمساجد والرفع بأي مخالفات للجهات المختصة.