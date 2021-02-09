للحد من انتشار كورونا.. صحة مكة تلتقي بقادة الفرق التطوعية

عقدت إدارة التطوع الصحي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أمس (الاثنين) اجتماعاً مع قادات الفرق التطوعية الصحية التي تعمل تحت مظلة الشؤون الصحية، لمناقشة خطة التطوع في المرحلة القادمة، حال حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد .

وقالت محاسن حسن شعيب، مديرة إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة، إن الاجتماع تطرق إلى المحاور الرئيسية لتصميم وصناعة المبادرات في الوضع الراهن مع حث قيادات الفرق التطوعية على توحيد الجهود، مع الاحتفاظ بهوية كل فريق في المبادرات ذات القاسم المشترك.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه المبادرات في الأيام القادمة من قبل الفرق التطوعية، بإشراف ومتابعة من إدارة التطوع الصحي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

يأتي ذلك استعداداً لمواجهة أي تحديات صحية في ظل التطورات التي تحدث من تزايد أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (Covid-19)، بحسب ما صرح به وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.