إيقاف 31 مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من 5 أطنان من الحطب المعروض للبيع

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مواطنًا مخالفاً لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، بحوزتهم أكثر من (5) أطنان من الحطب المعروض للبيع على متن (13) مركبة في منطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات ذات الاختصاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الرائد المالكي المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.